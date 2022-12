Stand: 20.12.2022 09:30 Uhr Ne’e Billensplaans

Woveel Ünnerrichts-Stünnen un woveel Tests sall dat geven? Dat allens warrt in de Billensplaans regelt. Siet güstern liggt nu ne'e Plaans för Hamborg vör. Senater Ties Rabe seggt: Dat gifft nich mehr so veel Klausuren un ok nich mehr so veel to lehrn as dat mal plaant weer. Hamborgs Schoolleiters meent aver, een mutt mehr över de Billen diskereren. Un de Schölerkamer verlangt, dat weniger utwennig lehrt warrt un se dörför mehr dat kreative Denken fördert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch