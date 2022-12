Stand: 20.12.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

De Snee fallt vundaag in Form vun Water op uns daal. Dorför is dat ok nich mehr so asig koolt. Op bet to negen Graad bringt de Temperaturen dat vundaag.

Morgen hebbt wi denn ok wedder en dicke Wulkendeek över uns. De Temperaturen schafft morgen nich mehr as bet to söven Graad bi frischen Wind ut Süüdwest bet Noordwest.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch