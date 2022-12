Stand: 19.12.2022 09:30 Uhr Gefohr dör Glatt-Ies

Op de Straten in Hamborg is dat vunmorgen düchtig glatt. De Düütsche Wedderdeenst wohrschaut, denn de Grund is noch froren un nu fallt dor Regen rop. Twoors is de Stadtreinigung al mit 800 Lüüd ünnerwegens un siet Klock dree warrt streut, man liekers hett dat Unfäll geven dör dat Glatte. So is in Bardörp/Bergedorf en Autofohrer gegen annere Wagens föhrt, de dor parkt weern. Wedder beter warrn schall dat mit dat Glatte gegen Middag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch