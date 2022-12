Stand: 19.12.2022 09:30 Uhr Kann noch duern mit de A 26

Wedder mal kummt en grotet Projekt nich so vöran, as dat plaant weer - nämmich dat Boen vun de Autobahn 26 dör den Hamborger Haven. So hett dat de Senaat seggt, na en Anfraag vun de Linken. Dat Problem: de Planeree warrt fröhestens tokamen Johr fardig ween. Un wannehr denn dat Boen losgeiht, dat lett sik noch nich seggen. Egentlich schull de eerste Afsnitt vun de A 26 al vör twee Johr boot warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch