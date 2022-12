Stand: 19.12.2022 09:30 Uhr Argentinien is Weltmeester

Siet Weken warrt dor al över snackt, un hüüt Middag will Senater Ties Rabe de Bildungsplaans för de Hamborger Scholen vörstellen. Vörher weern de Plaans nochmal överarbeidt worrn, denn dat harr Kritik geven, ünner annern vun de Öllernkamer un de Lehrerkamer. De sünd bang ween, dat de nich so goden Schölers överfordert warrt un de Lust verleert, wenn se to vele Saken lehren mööt un överto noch mehr Arbeiden schrieven schüllt. De Schoolbehöörd hett denn toseggt, dat se Rücksicht op disse Sorgen nehmen wüllt.

