Stand: 19.12.2022 09:30 Uhr Wiehnachtsmärkte loopt goot

Bannig tofreden is de Bedrieversch vun de Wiehnachtsmärkte an'n Gänsemarkt un an de St. Petri-Kark. Na twee Corona-Johren, dor weern nu de Ümsätz anstegen, un de Lüüd güngen wedder geern na de Boden hen. Ok de Bedriever vun de Märkte in de Spitaler Straat un an'n Gerhart-Hauptmann-Platz, de is tofreden mit de Kunnentahlen. Nich eenfach weer dat aver, noog Personaal to finnen.

