Stand: 17.12.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Krankenhüüs mööt Nootfäll opnehmen

In Hamborg dröövt sik de Krankenhüüs nicht mehr ut de Nootfall-Versorgen ut rutnehmen. Se mööt kranke Lüüd also ok denn opnehmen, wenn se egens keen Platz mehr för jüm hebbt. Dat hett de Soziaalbehöörd nu Dingsdag düsse Week so fastleggt. Se will düssen Besluss aver ümmer wedder nakieken. Totiets hebbt se in‘e Krankenhüüs so veel to doon as normalerwies nachtens to Silvester.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch