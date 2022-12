Stand: 17.12.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Wessel an’e Spitz vun dree Behöörden

Glieks dree Hamborger Behörden hebbt siet düsse Week ne’e Chefinnen bavenan sitten. Dunnersdag düsse Week hett de Börgerschop Melanie Schlotzhauer as ne’e Sozialsenatersch afnickt un Karen Pein as ne’e Stadtenwickelnssenatersch. Bavento wesselt Melanie Leonhard na de Weertschopsbehöörd hen. All dree höört to de SPD. Un denn hett de Börgerschop, na dree Daag lang över snacken, den Huushoolt för de tokamen twee Johr afnickt. Dat sünd üm un bi sövenundörtig Milliarden Euro, de Hamborg utgeven will.

