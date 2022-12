Stand: 17.12.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Hand in Hand för Noorddüütschland

Bi’n NDR is güstern grote Spennendag ween. Vun morgens bet avends hebbt Lüüd vun’n NDR un Prominente an’t Telefon seten un Spennen tohoopsammelt. Partners vun’e Akschoon "Hand in Hand för Noorddüütschland" sünd düt Johr de Caritas, de Diakonie un de Tafeln bi uns in’n Noorden. De Stütt geiht an Lüüd, de op’e Flucht sünd ut’e Ukrain un ok an Lüüd, de dör den ganzen Krieg in Noot kamen sünd. Wokeen noch mitmaken müch, de kann dat ok vundaag noch: All Infos to de ganze Akschoon finnt een online ünner ndr.de/903 oder in uns NDR Hamborg App.

