Stand: 16.12.2022 09:30 Uhr Doping bi'n HSV

De HSV hett nu wohrhaftig en Doping-Problem. Bi Afwehrspeler Mario Vuskovic is ok de B-Proov positiv. Dat hett de Düütsche Football-Bund künnig maakt. Nu mutt Vuskovic nich blots dormit reken, dat he över Johrn sparrt warrt, dor kümmt woll ok en Gerichts-Perzess op em to. In de Merrn vun’n September hett bi em al en eersten Doping-Test anslaan. Denn geev dat en Razzia in de HSV-Kabien.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.12.2022 | 00:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch