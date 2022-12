Stand: 16.12.2022 09:30 Uhr Streik bi Ikea un Thalia

Wenn ji vundaag in Hamborg bi Ikea oder in en Thalia-Bookladen inköpen wüllt, denn kunn't ween un de Dören sünd dor dicht. De Warkschop Verdi röppt de Mitarbeiders vun de beiden Ünnernehmens to'n Warnstreik op. Dormit will Verdi bi Ikea en so nöömten Tokunfts-Tarifverdrag dörchsetten. Dor warrt denn Fragen wegen dat Wohren vun de Sundheit un de Digitaliseren regelt. Bi Thalia sett sik Verdi för en Tarifverdrag in.

