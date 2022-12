Stand: 16.12.2022 09:30 Uhr Grote Spennendag bi'n NDR

Bi'n NDR is vundaag de grote Spennendag. Partners vun de Akschoon "Hand in Hand för Noorddüütschland" sünd de Caritas, Diakonie un de Tafeln in'n Noorden. De Spennen süllt düt Johr Flüchtlingen ut de Ukrain un Minschen hölpen, de dörch den Krieg in Noot sünd. Den helen Dag lang sitt de Mitarbeiders vun'n NDR un Prominente an't Telefon un nehmt Spennen an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.12.2022 | 00:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch