Stand: 16.12.2022 09:30 Uhr Aquarium platzt

In Berlin hett de Füerwehr siet vunmorgen en groten Insatz. Dor is en riesig Aquarium platzt. Dat mehr as 14 Meter hoge Aquarium steiht in'n Ingang vun en Hotel. Dor sünd mal even rund een Million Liter Water binnen. Gegen Klock söss hebbt se de Füerwehr ropen, wieldat Water ut dat Hotel op de Straat leep. Poor Schieven vun't Hotel sünd toschannen. Un dor sünd woll ok Minschen bi to Schaden kamen

