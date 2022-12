Stand: 15.12.2022 09:30 Uhr Snacken över den Huushoolt

In dat Hamborger Raathuus snackt se ok vundaag noch mal wedder över den Huushoolt un denn sünd se dormit dör. De Root-Gröne Senaat plaant för de tokamen twee Johr sövenundörtig Milliarden Euro uttogeven. De gröttste Deel dorvun is Geld för sozjale Saken. Ok för Bus un Bahn schall veel wat för utgeven warrn. Blangen anner Saken höört dor de Verlängern vun’e U4 na de Horner Geest hen to, de Bo vun’e U5 un de Neebo vun’e S4.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch