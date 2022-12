Stand: 15.12.2022 09:30 Uhr Geld för Kinnersteden

De Steden, de för Kinner in Hamborg dor sünd, kriegt mehr as acht Millionen Euro vun’n Bund. De Huushooltsutschuss hett dat Geld dorför nu afnickt, so seggt dat de Hamborger SPD-Bunnsdagsafornte Metin Hakverdi. Dordör steiht nu fast, dat dat rotte Lehrswimmbecken Hermelinweg in Farmsen-Berne nee boot warrn kann. Un ok dat Kanu-Sportzentrum an’n Osterbekkanal warrt nee maakt. Geld vun’n Bund kriggt bavento ok dat Speelhuus Wehbers Park in Eimsbüddel.

