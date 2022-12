Stand: 15.12.2022 09:30 Uhr Football-WM 2022

Frankriek steiht in dat Endspeel vun’e Football-Weltmeisterschop in Katar. De vörmalige Weltmeister hett sik in dat Halffinaal gegen Marokko mit twee to null dörsett. Sünndag nu speelt Frankriek denn finaal üm den Titel un mutt dor denn gegen Argentinien ran.

