Stand: 15.12.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Un dat is un blifft koolt. Mehr as twee Graad warrt dat vundaag nich. Opstunns sünd dat Minus söss Graad op Finkwarder. Gifft ’n beten Sünn, aver weniger as in‘e verleden Daag. Sünd recht’n poor Wulken ünnerwegens. Meisttiets blifft dat dröög, aver hüüt Namiddag kann dat denn‘n poor Regenschuer geven oder ok Snee un denn kann dat ok glatt warrn. De Utsichten: Morgen veel Wulken, wenig Sünn, bet op’n beten Snee blifft dat meisttiets aver dröög bi üm un bi null Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch