Stand: 14.12.2022 09:30 Uhr To veel los in de Nootopnahm

De Hamborger Krankenhüüs mööt in de Nootopnahm Patschenten opnehmen, ok wenn se egentlich al vull sünd. Dat hett Hamborg as dat eerste Bunnsland fastleggt. Liggen deit dat ünner annern doran, dat en Barg Lüüd opstünns en Infekschoon an de Luftweeg hebbt. Man ok, dat de Reddensdeenst jümmers fakener ropen warrt, ok wenn dat mediziensch nich nödig is. Krankenhüüs sünd bang, dat dat hele System tosamenbreken kunn.

