Stand: 14.12.2022 09:30 Uhr Striet wegen Huushoolt

In de Börgerschop geev dat güstern böös Wind vun vörn för den Senaat. Dat güng üm den neegsten Dubbelhuushoolt. Plaant sünd Utgaven vun mehr as 37 Milliarden Euro. De CDU hett de Parteien in de Regeren vörsmeten, dat se keen Ambitschoon harrn un den Börgermeister, dat he nich noog Knööv hett, den Kurs vörtogeven. De SPD meen, de CDU wörr jüm slecht maken. Vundaag snackt se wieder över den Huushoolt.

