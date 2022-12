Stand: 14.12.2022 09:30 Uhr Bunnsdag snackt över Rieksbörgers

Wat mutt Düütschland dorut lehren, dat Rieksbörgers plaant harrn de Regeren aftosetten? Över düsse Fraag snackt de Bunnsdag vundaag. Bunnsjustizminister Marco Buschmann is dorgegen, dat Wapengesett strenger to maken. To dat Redakschoonsnettwark Düütschland see de FDP-Politiker, dat wörr nich hölpen, wenn Minschen op illegalen Weg an Wapen rankaamt. Bunnsbinnenministerin Nancy Faeser harr vörslaan düssen scharperen Weg över dat Gesett to gahn.

