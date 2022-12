Stand: 14.12.2022 09:30 Uhr Gode Utsichten för Mercedes in Heimfeld

Mehr Opdrääg för dat Hamborger Mercedes-Benz Wark in Heimfeld. In Tokunft warrt dor de Elektro-Assen vun’t Auto för dat neegste vullelektrische Modell boot un monteert. För den Hamborger Standoort sünd dat gode Utsichten för de Tokunft, meen de Bedriefsraat. 2.100 Minschen arbeidt in Heimfeld bi Mercedes.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.12.2022 | 09:30 Uhr

