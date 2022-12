Stand: 13.12.2022 09:30 Uhr Unfall bi de Bahn

De Bahnstreek Hamborg-Bremen is opstunns sparrt. Dat hett en Unfall geven. In Rönneborg in’n Bezirk Harborg is hüüt in de Fröh en ICE mit en Bostedenfohrtüüg tosamenstött. Nüms is to Schaden kamen. De Autofohrer kunn sik rechtietig in Sekerheit bringen. Wat de Bahn seggt, sünd se graad dorbi, de Fohrgäst ut den Tog ruttokriegen. Wo lang de Streek noch sparrt blifft, dat weet se noch nich.

