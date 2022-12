Stand: 13.12.2022 09:30 Uhr Maleschen bi HHLA

Hamborgs städ’sche Havenbedriever HHLA hett woll ornlich Maleschen: De Kosten sünd to hooch un de Konkurrenz stark. So kann en dat ut interne Dokumenten rutlesen, de den NDR vörliggen doot. De HHLA steiht bi’n Containerümslag leger dor, as annere europä’sche Havens. Dat Ünnernehmen will dorüm bet 2025 mehr as een Million Arbeidsstunnen afboen. Dat sünd soveel as en poor Hunnert Arbeidsplätz.

