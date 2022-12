Stand: 13.12.2022 09:30 Uhr Maskenplicht bi’n HVV

Opstunns gellt noch bi’n ganzen HVV de Maskenplicht – dat aver nich mehr lang: In Sleswig-Holsteen warrt se to’t ne’e Johr kippt. Dor mööt de Lüüd vun Januar af an blots noch in Ferntöög en Mask op hebben. Denn dorfö is nich dat Land tostännig. In Hamborg warrt aver nix lockert – dat blifft dorbi, dat de Lüüd in Busse un Bahnen en Mask ophebben mööt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch