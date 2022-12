Stand: 12.12.2022 10:15 Uhr Tokunft vun Hauni apen

Hamborg-Bardörp is jümmers noch bang wegen sien gröttsten Arbeidgever. Dat Maschinenboo-Ünnernehmen Hauni will vundag op een Bedriev-Versammeln künnig maken, wat de Firma moeglicherwies woanners hentrecken will. Dat Traditschoons-Ünnernehmen heet middewiel Körber Technologies un plaant een nee’e Fabrik op een anner Flag bi Stapelfeld. In Bardörp warkt opstunns knapp tweedusend Minschen för de Firma.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.12.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch