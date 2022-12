Stand: 12.12.2022 10:15 Uhr Oproop to’n Gassporen

In de frostigen Daag un Nächten geiht de Gasverbruuk nu wedder piel na baven. De Bunnsnett-Agentur röppt dorüm dorto op, Gas to sporen. Opstunns warrt bi Gas blots noch üm un bi dörteihn Perßent insport. Üm seeker över den Winter to kamen, weern man twintig Perßent noedig. In Hamborg warrt de Temperatur bet Ennen vun’e Week woll nich mehr groot över den Frostpunkt över wegkamen.

