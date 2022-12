Stand: 12.12.2022 10:15 Uhr ZOB Bardörp

Fohrgäst vun den HVV koent in Bardörp siet hüüt morgen wedder so as normalerwies wennt ümstiegen. Na söß Manden Ümbootiet is de ZOB an’n Bohnhoff wedder opmakt worden. Se harrn dor de Fohrbohnen un Decken vun dat Gebüüd opwennig nee makt un wedder op Schick bröcht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.12.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch