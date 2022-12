Stand: 12.12.2022 10:15 Uhr Inbreeker in Hamerbrook

In Hamborg is güstern Avend een Inbreker baden gahn, man nich ut egen Stücken. He weer in den Ausschläger Weg in Hamerbrook in een Lagerhall instegen un hett sik dor bi de Büx kriegen laten. Dorophen is he ut een Finster in de Eerst Etaasch rutsprungen in een Kanaal, wo he dörch’t Ies braken is. Bannig dörchköhlt hebbt se em na’t Hospital bröcht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.12.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch