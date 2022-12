Stand: 10.12.2022 09:30 Uhr Düsse Week: "Hand in Hand för Noorddüütschland" is losgahn

Maandag düsse Week is dat mit de NDR Benefizakschoon "Hand in Hand för Noorddüütschland" losgahn. Sietdem warrt Geldspennen för Minschen in ganz Noorddüütschland tohoopsammelt, de dör de Folgen vun’n Krieg in’e Ukrain in Noot kamen sünd. De Hölp, de reckt vun’e Stütt, wat de Seel angahn deit bet hen na de Stütt för arme Lüüd, üm mit de ümmer högern Priesen för Energie un Levensmiddel kloortokamen. Un ok Lüüd, de op’e Flucht sünd vun’n Krieg, bruukt bi jümehr Ankunft Hölp un Stütt. De Partners vun de ganze Akschoon sünd de Diakonie, Caritas un ok de noorddüütschen Tafeln. Un de ganz grote NDR-Spennendag is denn tokamen Freedag, an’n 16. Dezember.

