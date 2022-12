Stand: 10.12.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Grote Razzia gegen de Rieksbörger-Szeen

So as de Verfatensschuul dat sä, hebbt Rieksbörgerslüüd vörhatt, de Bunnsregeren aftosetten. Ut den Grund geev dat in düsse Saak Middeweken düsse Week en grote Razzia gegen de Rieksbörger-Szeen. För de Bunnsanwaltschop is dat Ganze woll ok een vun’e gröttsten Anti-Terrorinsätz in’e Geschicht vun’e Bunnsrepublik ween: In ölven Bunnslänner sünd se an mehr as hunnertdörtig Steden de Saak op’n Grund gahn. Dreedusend Lüüd vun’e Polizei sünd bi den Insatz mit bi ween un dat geev fiefuntwintig Haftbefehlen für Lüüd, wo ok dree ut Neddersassen mit tohöört hebbt. In Hamborg geev dat aver keen Razzia.

