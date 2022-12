Stand: 10.12.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Wohrschau geven is test worrn

In ganz Düütschland hebbt Dunnersdag düsse Week de Sirenen huult un Handys bimmelt. De Sekerheitsbehöörden hebbt utprobeert, woans dat in’n Nootfall mit dat Wohrschau geven bin uns in’t Land klappen deit. Un dat güng woll goot. Ok de Hamborger Binnenbehöörd wöör tofreed. All hunnertdreeuntwintig Stoormflootsirenen hebbt gahn. Maleschen geev dat aver mit öllere Handys, wo noch ole Software op lopen dä.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch