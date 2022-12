Stand: 09.12.2022 09:30 Uhr Mehr Lüüd fleegt wedder vun Hamborg ut

Bi‘n Hamborger Flooghaven sünd wedder veel mehr Lüüd ünnerwegens as vörher. Bet Enn vun’t Johr rekent de Airport mit ölven Millionen Passageren. Dat sünd dubbelt so veel as noch verleden Johr, aver noch düütlich weniger as vör den ganzen Corona-Slamassel. De Flooghaven geiht dorüm ok vun en Verlust vun veertig Millionen Euro ut. Dat is denn al dat drütte Johr in’e Reeg, wo se in’e Kass Minus maken doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch