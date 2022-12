Stand: 09.12.2022 09:30 Uhr Böller un Raketen in Hamborg düt Johr verlöövt

Böllern un Füerwark to Silvester is in Hamborg düt Johr wedder tolaten. Dat gifft aver ok Schranken: Rund üm’e Binnenalster un op’n Raathuusmarkt gellt en Böllerverbott. Sülvst Knallererbsen un Wunnerkerzen sünd dor in’e Tiet twüschen avends Klock söss un morgens Klock een nich verlöövt. Dormit gellt denn düt Johr wedder meist jüst de sülven Regeln as vör den ganzen Corona-Slamassel. Denn ok 2019 harr de Polizei Böller un Raketen rund üm’e Binnenalster verbaden hatt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch