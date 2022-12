Stand: 09.12.2022 09:30 Uhr Bioladendeev steiht för’t Brett

He schall mehrmals de sülven Bioladens in’e Fruchtallee un in Eppendörp överfullen hebben: Ut den Grund verlangt de Staatsanwaltschop, dat de veerunveertig Johr ole Keerl fief Johr un negen Maand laang achter Trallen kamen schall. Vundaag snackt nu de Verdedigen vun den Keerl in den Perzess. De Veerunveertigjährige harr de ganze Saak al togeven un sä, dat he vun Lüüd ut’e Drogenszeen erpresst worrn is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch