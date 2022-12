Stand: 09.12.2022 09:30 Uhr 23 Lüüd ahn Dack över’n Kopp sünd al storven

Op Hamborgs Straten sünd düt Johr al dreeuntwintig Lüüd ahn Dack över’n Kopp storven. Dat hett de Senaat op en Anfraag vun‘e Afornte Stephanie Rose, de för de Linken in’e Börgerschop sitten deit, op antert. In fief Fäll, un dat sünd de meisten ween, dor leeg dat an en Lungenentzünden, weshalb de Lüüd storven sünd. Un dree Minschen hebbt jichtenswo binnen in jümehrn Lief blött hatt. So as Stephanie Rose dat sä, reck dat nich, de Lüüd en Anbott in Massenünnerkamen to maken, wo se dagsöver aver wedder rut müssen.

