NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Stand: 09.12.2022 09:30 Uhr

Stedenwies is noch’n beten wat de Nevel togang - vör allen Dingen buten in’e Stadt - bi opstunns null Graad op’e Veddel. Dagsöver liegt de Temperaturen denn so knapp över null Graad. Un de Schangs, dat een de Sünn noch’n beten wat to sehn kriegen deit, de is vundaag nich groot. Meisttiet blifft dat aver dröög.

Un dat Wekenenn süht meist jüst so ut as vundaag: geiht mit Nevel los, blifft meisttiets dröög, mit’n beten Glück kriggt een dor de Sünn denn noch to sehn un de Temperaturen liegt ok dor dagsöver so üm un bi null Graad.

