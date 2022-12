Stand: 08.12.2022 09:30 Uhr Vele Kranken in Hamborg

In Scholen, Bedrieven un Behöörden – allerwegens in Hamborg sünd opstünns en Barg Lüüd krank. Liggen deit dat an de Gripp, an Corona un an dat RS-Virus. De AOK weet, dat sik mehr as dubbelt so veel Minschen krankmellt as vör Corona. De Tall is op 26.000 anstegen. Sünnerlich Lehrers un Lüüd, de in en Behöörd arbeidt, sünd jüst krank. Teemlich hoochgahn is ok de Tall an Minschen, de mit en Gripp to Bett liggen doot.

