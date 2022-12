Stand: 08.12.2022 09:30 Uhr Plaans vun de Rieksbörgers

Na de groten Razzien gegen de Rieksbörger-Szeen güstern, kaamt nu mehr un mehr Details vördag. De Sekerheitsbehöörden schüllt al siet Fröhjohr wusst hebben, dat Rieksbörgers de Regeren afsetten wüllt. Dat weer ok vun den Präsident vun’t Bunnsamt för Verfatensschuul, Thomas Haldenwang, to hören. He stell rut, dat de düütschen Sekersheitsbehöörden de Laag jümmers in’n Griff harrn.

