Stand: 08.12.2022 09:30 Uhr Warnsystemen warrt utprobeert

Vundaag probeert de Behöörden in ganz Düütschland för den Eernstfall de Systemen to't Wohrschau geven ut. In 90 Minuten warrt denn ok in Hamborg de Sirenen hulen. Ok över’t Handy warrt Testmellens rutschickt. Viddel vör 12 schall dat denn en Teken geven, dat allens vörbi is. Bi den eersten Test vör twee Johr weer noch böös veel scheef lopen.

