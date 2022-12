Stand: 08.12.2022 09:30 Uhr Wirecard-Perzess fangt an

Vör’t Landgericht München is de Perzess üm een vun de gröttsten Wirtschopsschkandolen vun de düütsche Nakriegsgeschicht anfungen. Se leggt den fröheren Vörstandsvörsitter un twee anner Managers vun Wirecard Bandenbedregeree, Untreue un Marktmanipulatschoon to Last. De Böversten vun den Betahldeenstleister schüllt över Johren Geschäften to’n Anschien in Milliardenhöögde to Papeer bröcht hebben. So hebbt se hoge Krediten ranswinnelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch