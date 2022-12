Stand: 08.12.2022 09:30 Uhr Personaalwessel bi de Junge Union

De Hamborger Lannsvörstand vun de Junge Union will, dat sien Vörsitter ut’t Amt geiht. Benjamin Welling warrt vörsmeten, dat he Oorkunnen namaakt un bi de Versekern bedragen hett. Vör en poor Daag harrn veer vun söven Hamborger Kreisverbänn verlangt, dat he sien Hoot nehmen schall. Nu gifft Welling sien Posten to’n 2. Januar af un övernimmt bet dorhen ok keen Amtsgeschäften mehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch