Stand: 08.12.2022 09:30 Uhr Betere Anbinnen för Horborg

Tokamen Johr schall de Hamborger Süden beter anbunnen warrn. Denn geiht dat los mit den Shuttle-Service HVV Hop, de een bet nu as ioki kennen deit. Vun Switch schüllt ne’e Statschonen för Car-Sharing dortokamen. Bi en Infoveranstalten hebbt sik de Lüüd in Horborg ok en Fohrrad Rikscha-Deenst wünscht, dat se öllere Minschen na’n Dokter oder to’n Inköpen fohren köönt.

