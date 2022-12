Stand: 07.12.2022 09:30 Uhr Razzia gegen Rieksbörgers

In ölven Bunnslänner löppt vunmorgen en Groot-Razzia gegen Terroristen. Na Informatschonen vun de ARD wullen sonöömte Rieksbörgers un anner Gegners vun'n Staat de Bunnsregieren störten. To de Grupp schall ünner anner en Ünnernehmer ut Frankfurt tohüren, en Fro, de mal för de AfD in’n Bunnsdag seten hett – en Richtersche ut Berlin – un ok en Reeg Ex-Spezialsuldaten vun de Bunnswehr. Dat heet, se harrn al en Kabinettslist mit ne'e Ministers för en Tiet na'n Stört fardig.

