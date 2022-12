Stand: 07.12.2022 09:30 Uhr Gasspiekers fast vull

Dat süht so ut, as wenn Düütschland goot dör'n Winter keem, ok wenn dat keen Gas mehr ut Russland geev. De Baas vun de Bunnsnettagentur, Klaus Müller, sä an'n Avend op en Veranstalten vun de Handwarkskamer, dat de Gasspiekers to sövenunnegentig Perzent vull weren. Veele Firmen ut Hamborg hefft man Problemen mit hoge Energiekosten. To'n Bispeel hett de Ratsherrn-Broeree al bekannt maakt, dat dat Beer dürer warrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch