Stand: 07.12.2022 09:30 Uhr Plaans för’n Grasbrook

De Grasbrook schall Hamborgs Stadtdeel mit op wenigst Autos warrn. En U-Bahnhoff schall boot warrn - un ne'e Buslinien sünd ok plaant. So steiht dat in'n ne'n Funktschonsplaan, de nu vun'n Senat besloten worrn is. De Nebo vun mehr as dreidusend Wohnungen is dor ok noch vörsehn. Dorto schüllt üm un bi süssteihndusend Arbeitssteden na'n Grasbrook kamen. Bobeginn is in de Mitt vun't Johr 2025.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch