Stand: 07.12.2022 09:30 Uhr USA: Demokraten winnt in Georgia

In de USA güng dat güstern noch üm en letzten Sitt in'n Senat. Bi de Wahl een gegen een in'n Bunnsstaat Georgia hett sik de Kandidat vun de Demokraten dörsett. Raphael Warnock leeg bi de Senatswahl för en Maand noch gliek op mit sien Gegner vun de Republikaners – dorüm sünd de Wählers noch mal wedder to de Wahl opropen ween. De Demokraten hefft in'n Senat blots en knappe Mehrheit – un de is dör Warnock nu en beten faster worrn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch