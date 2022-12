Stand: 07.12.2022 09:30 Uhr Viddelfinaal bi de WM

Bi de Football-WM in Katar stoht nu all Teams för't Viddelfinaal fast. Marokko hett drei-null gegen Favorit Spanien in Ölvenmeterscheten wunnen; Portugal kunn sik gegen de Swiez dörsetten – mit süss to een. An'n Sünnavend speelt Portugal denn gegen Marokko.

