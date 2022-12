Stand: 06.12.2022 09:30 Uhr WM Nedderlaag hett Folgen

De Nedderlaag vun de Football-Natschoonalmanschop bi de WM, de hett nu ok eerste Folgen, wat dat Personaal angeiht: De Geschäftsföhrer vun‘n Düütschen Football-Bund, Oliver Bierhoff, de mutt sien Hoot nehmen. Güsteern hett he noch mal mit’n DFB-Präsident Bernd Neuendorf snackt. Beide hebbt künnigt maakt, dat Bierhoff sien Verdraag vun nu af an nich mehr gellen schall. Wokeen na 18 Johr op em op nakamen deit, dat weet se noch nich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch