Görtz-Insolvenz

Wo geiht dat wieder mit de 160 Görtz-Ladens? De Hamborger Schoohändler is insolvent un schall nu saneert warrn. Vele vun de Görtz-Ladens, de mööt to maakt warrn. Welke dat sünd, dat hebbt se noch nich künnig maakt. Mag ween, dat dat in Hamborg de Laden in‘t Rahlsteedt-Center is, so schrifft dat dat Hamborger Avendblatt.

