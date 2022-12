Stand: 06.12.2022 09:30 Uhr Root-Gröön in Eenbüddel

In’n Bezirk Eenbüddel, do gifft dat böös Maleschen mit Root-Gröön. De Bezirksamtsleiter Kay Gätgens vun de SPD, de mutt woll gahn, wiel sien Verdraag in’n Januar utlopen deit. De Grönen wüllt em tominnst nich wedderwählen. De Grund is, dat se sik mit de SPD ünnern annern över en Fohrrad-Zoon in’t Grinnelveddel in de Hoor hebbt.

